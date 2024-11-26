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Стоимость цифровых активов Telegram выросла втрое с начала года

FT: стоимость цифровых активов Telegram выросла до $1,3 млрд

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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

В первом полугодии 2024 года стоимость цифровых активов мессенджера Telegram составила $1,3 млрд. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на финансовые документы.

По данным издания, в конце 2023 года стоимость цифровых активов платформы составляла $400 млн. Таким образом, цена находящихся в распоряжении мессенджера средств увеличилась втрое.

Согласно документам, выручка Telegram за период с января по июнь составила после уплаты налогов $335 млн. При этом заработок платформы за 2023 год оказался на уровне $342 млн.

Авторы отметили, что почти половина выручки, или $225 млн, поступила по итогам единовременной сделки с неназванной стороной. Согласно этой договоренности, Telegram «получил вознаграждение» в обмен на разрешение криптовалюте Toncoin быть эксклюзивным методом для малого бизнеса покупать рекламу в приложении. Однако соглашение было расторгнуто 1 октября.

В августе Financial Times сообщала, что убытки Telegram по итогам 2023 года составили $173 млн при выручке в размере $342 млн. Часть финансовых потерь скомпенсировал рост стоимости цифровых активов площадки — Toncoin. С начала 2024-го компания продала монету на порядка $244 млн.

Ранее каждый третий россиянин назвал Telegram «родным» мессенджером.

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