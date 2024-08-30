Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о многомиллионных убытках Telegram за 2023 год

FT: чистый убыток Telegram в 2023 году составил $173 млн

close
Moritz Wolf/Global Look Press

Убытки Telegram по итогам 2023 года составили $173 млн при выручке в размере $342 млн, выяснили в Financial Times.

Часть финансовых потерь скомпенсировал рост стоимости цифровых активов площадки — Toncoin. В прошлом году на балансе Telegram находилось монет на порядка $400 млн. С начала 2024-го компания продала Toncoin на порядка $244 млн.

Однако после задержания его основателя Павла Дурова во Франции, финансовое будущее Telegram оказалось под вопросом, пишет FT. Обвинения против главы компании нанесли бизнесу репутационные потери и поставили под удар планируемое IPO, отмечает издание.

С момента появления новостей о задержании Дурова, Toncoin обвалился на порядка 20%, до $5,44 за монету.

В понедельник, 26 августа, в работе криптовалютного кошелька Telegram произошел сбой.

Ранее эксперт назвал выгодное время для покупки криптовалюты Дурова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами