Стало известно о многомиллионных убытках Telegram за 2023 год

Убытки Telegram по итогам 2023 года составили $173 млн при выручке в размере $342 млн, выяснили в Financial Times.

Часть финансовых потерь скомпенсировал рост стоимости цифровых активов площадки — Toncoin. В прошлом году на балансе Telegram находилось монет на порядка $400 млн. С начала 2024-го компания продала Toncoin на порядка $244 млн.

Однако после задержания его основателя Павла Дурова во Франции, финансовое будущее Telegram оказалось под вопросом, пишет FT. Обвинения против главы компании нанесли бизнесу репутационные потери и поставили под удар планируемое IPO, отмечает издание.

С момента появления новостей о задержании Дурова, Toncoin обвалился на порядка 20%, до $5,44 за монету.

В понедельник, 26 августа, в работе криптовалютного кошелька Telegram произошел сбой.

Ранее эксперт назвал выгодное время для покупки криптовалюты Дурова.