Каждый третий россиянин считает Telegram «родным» мессенджером

По данным исследования Mediascope, мессенджеры — самые популярные мобильные приложения среди россиян. На них приходится около 20% времени, которое проводится в телефоне. Среди мессенджеров распределение предпочтений выглядит следующим образом: WhatsApp — 48%, Telegram — 47%, Viber — 4%. Эксперты агрегатора мессенджеров и соцсетей для общения с клиентами и продаж Pact вместе с коммуникационным агентством «Дела PR» провели исследование и выяснили, какие ассоциации у людей вызывают эти мессенджеры и как россияне видят их будущее.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Согласно результатам, у трети опрошенных WhatsApp ассоциируется с работой или общением с близкими. Значительно реже мессенджер называли «родным» (17,7%) и «иностранным» (16,7%). Были и такие ассоциации, как «традиционный» и «консервативный» (14,9%). Можно сказать, что мнения разделились: кто-то воспринимает WhatsApp как привычный и семейный, а кто-то считает его чужим. Лишь 6,9% россиян назвали мессенджер «инновационным», а 6,4% посчитали его «сложным в использовании».

Относительно Telegram мнения россиян были более единогласными. Для 38% респондентов этот мессенджер — рабочий инструмент. Еще более 30% считают его «своим, родным» и воспринимают как отечественный продукт. «Иностранным» Telegram назвали в три раза реже. Еще 25,9% оценили его технологичность, а 14,3% отметили, что используют его для общения с близкими. Практически никто не считает Telegram «сложным» или «консервативным».

«Мессенджеры сейчас — самый универсальный инструмент для пиарщиков. Через них при необходимости можно заменить большую часть функционала других каналов: информационные и маркетинговые рассылки, управление репутацией, интеграция в инфоповестку и даже исследование аудитории. Но чем больше возможностей, тем больше сложностей. Брендам все труднее выделяться среди бесконечного потока сообщений. Чтобы посылы не затерялись и дошли до адресата, важно глубже анализировать и лучше понимать свою целевую аудиторию. Поэтому при разработке стратегии для мессенджеров не обойтись без исследований по разным группам: опросов, фокус-групп, тестирований», — отмечает Яна Воронина, директор по развитию коммуникационного агентства «Дела PR».

А вот ассоциации с Viber оказались не такими однозначными. Чаще всего его называли «иностранным» (24,7%), «сложным в использовании» (23,6%), «рабочим» (22,3%) и «консервативным» (16,2%). Интересно, что три из четырех ассоциаций скорее негативные, и это подтверждает статистика использования Viber в стране, которая сильно отстает от предыдущих двух мессенджеров. Остальные голоса распределились между вариантами ответов «семейный» (15%), «наш, родной» (8,3%) и «инновационный» (5,7%).

«В современном бизнесе мессенджеры — это важнейший канал для общения с клиентами. Мы видим, что компании выбирают платформу в зависимости от своих целей. WhatsApp используется для быстрого обмена сообщениями с клиентами и потенциальными лидами, Telegram — для ведения каналов, групп и автоматизации рутинных задач через чат-ботов. Viber позволяет совершать бесплатные звонки, в том числе международные. У каждого свои преимущества и недостатки и выбор оптимальной платформы зависит от задач и целей каждого отдельно взятого бизнеса», — комментирует Сергей Будяков, CEO & owner Pact.im

В рамках совместного исследования удалось проанализировать не только отношение россиян к ключевым используемым мессенджерам, но и узнать, какими возможностями, по мнению жителей нашей страны, могут обладать мессенджеры в ближайшем или далеком будущем. Каждый третий верит, что однажды через мессенджеры можно будет передавать не только текст, но и запахи и вкусы. Почти 29% считают, что в будущем мессенджеры будут предоставлять все услуги, товары и сервисы. Около 24% представляют себе голограммы вместо видеосообщений, а 21% уверены, что можно будет менять голос и внешность в реальном времени. Были и более неожиданные ответы: 19,9% думают, что мессенджеры будут знать все о личной жизни, 13,4% — что они смогут работать с помощью силы мысли, а 12,4% — что смогут автоматически подбирать круг общения.

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