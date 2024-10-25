В ЕК заявили о сложной ситуации для европейской авиаотрасли

Европейская авиационная отрасль оказалась в сложной ситуации из-за санкций Евросоюза, запрещающих российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Европы. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц, сообщает РИА Новости.

По его словам, в ЕК обсуждают данную ситуацию. Янц напомнил, что после того как ЕС ввел соответствующие санкции против России, РФ запретила европейским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство страны, что значительно удлиняет полеты на восточноазиатском направлении. При этом авиаперевозчиков из других стран, в том числе из КНР, не затронул такой запрет.

«Учитывая, что между Китаем и ЕС нет соглашения в области авиаперевозок, правила таких перевозок определяются двусторонними соглашениями государств ЕС с Китаем. То есть, государства ЕС должны сами принимать решения о возможных мерах на двустороннем уровне в отношении перевозчиков из Китая, если действительно есть проблема недобросовестной конкуренции», — сказал представитель ЕК в ответ на вопрос о жалобах европейских авиаперевозчиков, которым приходится отказываться от выполнения рейсов в КНР и по другим азиатским направлениям из-за того, что не могут конкурировать с компаниями Китая и других стран, которые используют российское воздушное пространство.

В начале октября гендиректор нидерландской авиакомпании KLM Марьян Ринтел заявила, что руководство Евросоюза должно принять меры, чтобы поспособствовать конкуренции европейских авиакомпаний с китайскими.

Ранее в России остановили деятельность одной из авиакомпаний.