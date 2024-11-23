Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поставки из России в Европу достигли максимума за полгода

РИА: экспорт России в ЕС впервые за полгода превысил €3 млрд

close
Михаил Голенков/РИА Новости

Россия в сентябре поставила в Европейский союз товаров более чем на €3 млрд. Это самый большой показатель за последние полгода, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Так, экспорт российской продукции на европейский рынок по итогам первого месяца осени достиг €3,1 млрд, что почти на 20% превышает показатель августа.

Поставки из стран Евросоюза в Россию за период тоже увеличились, однако менее значительно — на 5% месяц к месяцу и составили €2,6 млрд.

В результате двусторонний товарооборот вырос до €5,7 млрд по сравнению с €5,1 млрд в августе. Тем не менее показатель все еще находится вблизи уровня конца 1990-х.

По итогам трех кварталов объем торговли между Россией и ЕС составил порядка €50,7 млрд.

Ранее России предрекли резкий рост торговли с Ираном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами