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На Западе признали зависимость от российских удобрений

В Норвегии указали на пробел в антироссийских санкциях из-за удобрений

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Shutterstock/Singkham

В санкционной политике Евросоюза в отношении России есть пробел — отсутствие достаточных ограничений против удобрений, считает член норвежского парламента Гюри Мельбю. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на текст письма парламентария к главе МИД Норвегии.

С начала 2022 года ЕС нарастил закупки российских азотных удобрений на 48%, отметила Мельбю. Сейчас на РФ приходится треть всего европейского импорта карбамида, добавила она.

«Массовые продажи Россией удобрений в Европу свидетельствуют о явном пробеле в санкционных правилах и о том, что мы заменили зависимость от российского газа зависимостью от российских удобрений», — говорится в письме.

Мельбю обратилась в МИД страны с вопросом, рассматривает ли глава ведомства возможность вступить в диалог с ЕС относительно санкций против российских удобрений.

Доля российских удобрений на рынке Европы по итогам сентября достигла 32,1%. Это максимальный показатель с марта 2022 года.

Ранее Россия вышла на первое место по объемам поставок газа в ЕС.

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