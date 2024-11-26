Названа сумма для комфортного проживания в старости

Россиянам для комфортного проживания в старости нужно от 35,8 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц, сказала «Газете.Ru» доцент кафедры международных экономических отношений Президентской академии Татьяна Подольская.

«Сумма для комфортного проживания в старости составляет от 35,8 тыс. до 45-50 тыс. рублей, по результатам опросов россиян. При этом Министерство труда и социальной защиты РФ установило прожиточный уровень пенсионера в 2024 году в 13 290 рублей, что при всех опросах отмечают, как недостаточный. Вкладывать средства для обеспечения комфортного проживания в старости необходимо в инвестиционные инструменты, которые дают доход выше, чем уровень инфляции. Самый простой инструмент – вложение в недвижимость», — отметила экономист.

По ее словам, такое вложение в будущем обеспечит пассивный доход при не большом, но росте стоимости самого объекта недвижимости. Подольская уточнила, что 1 млн рублей не хватит на покупку квартиры-студии, но недостающие деньги можно взять в кредит и платить его из получаемого пассивного дохода за сдачу жилья в аренду.

25 ноября Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин сказал «Газете.Ru», что работающие пенсионеры в России должны получать пенсию почти вдвое больше, чем сейчас — минимум 35 тыс. рублей и не менее 40% от средней зарплаты на текущий момент.

При этом, по данным Социального фонда, средняя пенсия у работающих россиян в 2024 году достигает 19,2 тыс. рублей, а у незанятых — 23,4 тыс. рублей.

Ранее в Союзе пенсионеров заявили, что пенсия в 62,5 тыс. руб. для Москвы была бы справедливой.