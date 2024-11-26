В Госдуме рассказали о последствиях резкого снижения ключевой ставки

ЦБ не будет резко снижать ключевую ставку в 2025 году. Быстрое ее уменьшение — на 5-10 процентных пунктов, до 11-16% — спровоцирует немедленный скачок цен, сказал «Газете.Ru» член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин.

«Похоже, политика Банка России по повышению ключевой ставки дает свои плоды. Заявления представителей Банка России недвусмысленно намекают на то, что в 2025 году финрегулятор настроен на снижение ключевой ставки. Это однозначно не будет так же резко, как в 2022 году, когда всего за полгода ключевая ставка снизилась с 20 до 8%. Быстрое снижение ставки на 5-10 п.п. спровоцирует немедленный скачок спроса во всех сегментах экономики (и бизнес, и население), что, в свою очередь, скажется на росте цен, так как предложение не будет успевать за спросом. Что также является мощным проинфляционным фактором», — пояснил эксперт.

По его прогнозу, в течение года ЦБ снизит ключевую ставку на 5-6 п.п., а по итогам первого полугодия 2025 года — не ниже 17%. Такая скорость уменьшения ставки поддержит баланс между отсутствием оттока вкладов и растущими объемами кредитования, добавил Тумин. Он сказал, что в целом скорость и сила смягчения денежно-кредитной политики Банка России во многом будет зависеть от объемов государственных расходов. Эксперт назвал это даже более важным фактором влияния на уровень инфляции, чем рост цен.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%. К чему это приведет — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа минимальная ключевая ставка в 2025 году.