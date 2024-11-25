Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клиенты Т-Банка пожаловались на сложности с платежами

Ряд клиентов Т-Банка испытывают сложности с платежами, банк решает проблему

close
KateV28/Shutterstock/FOTODOM

У ряда клиентов Т-Банка есть сложности с платежами и переводами в мобильном приложении и на сайте финансовой организации. Число жалоб уже превысило 1000, следует из сообщения банка и данных портала Downdetector.

«Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем», — такая надпись появляется при попытке входа в приложение Т-Банка, сообщает РИА Новости.

Так, основная часть жалоб поступила на сбой сервиса – 63%. На сбой сайта пришли 19% жалоб, а на сбой мобильного приложения – 13%. Еще 3% жалоб поступили на общий сбой.

Больше всего жалоб на неполадки пришло из Тверской области (11%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (6%), Нижегородской области (6%), Москвы и Московской области (5%), также Свердловской области (4%).

До этого председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк рассказал, что кредитная организация разморозила часть средств клиентов по фондам в валюте. Речь идет об активах 450 тысяч человек на 3,5 млрд рублей.

Ранее Т-Банк представил экосистему для автомобилистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами