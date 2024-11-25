Клиенты Т-Банка пожаловались на сложности с платежами

У ряда клиентов Т-Банка есть сложности с платежами и переводами в мобильном приложении и на сайте финансовой организации. Число жалоб уже превысило 1000, следует из сообщения банка и данных портала Downdetector.

«Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем», — такая надпись появляется при попытке входа в приложение Т-Банка, сообщает РИА Новости.

Так, основная часть жалоб поступила на сбой сервиса – 63%. На сбой сайта пришли 19% жалоб, а на сбой мобильного приложения – 13%. Еще 3% жалоб поступили на общий сбой.

Больше всего жалоб на неполадки пришло из Тверской области (11%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (6%), Нижегородской области (6%), Москвы и Московской области (5%), также Свердловской области (4%).

До этого председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк рассказал, что кредитная организация разморозила часть средств клиентов по фондам в валюте. Речь идет об активах 450 тысяч человек на 3,5 млрд рублей.

Ранее Т-Банк представил экосистему для автомобилистов.