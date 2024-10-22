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Т-Банк разморозил средства клиентов на 3,5 млрд рублей

Т-Банк разблокировал активы инвесторов в фондах на ₽3,5 млрд

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Т-Банк

Председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк рассказал, что кредитная организация разморозила часть средств клиентов по фондам в валюте. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня мы объявляем, что мы раскрываем заблокированные фонды по доллару и по евро», — заявил он.

Речь идет об активах 450 тысяч человек на 3,5 млрд рублей. Уточняется, что речь идет о разморозке части средств валютных фондов «Вечный портфель», которые были заблокированы из-за санкций в отношении России.

До этого сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск российского банка ВТБ к американскому гиганту JP Morgan Chase, наложив арест на $439,5 млн и активы кредитной организации в России. Поводом для разбирательства стало замораживание этой суммы на счетах ВТБ в JP Morgan после введения антироссийских санкций в 2022 году. Российский банк потребовал взыскать заблокированные средства, а также 200 тыс. рублей судебных расходов.

Ранее сенатор Епифанова заявила, что после снятия санкций с России в мире начнется борьба за нее.

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