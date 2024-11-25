Спад курса доллара связали с выбором Трампа

Курс доллара к евро, иене и фунту стерлингов упал из-за озвученной избранным президентом США Дональдом Трампом кандидатуры на пост министра финансов. Об этом пишет «Интерфакс».

Сообщалось, что курс евро поднялся с $1,0427 до $1,0479, курс фунта — с $1,2530 в пятницу, 22 ноября, до $1,2592 утром 25 ноября. При этом за это же время стоимость доллара в иенах опустилась с 154,76 до 154,42 единиц.

Ожидается, что Бессент поддержит рост пошлин на фоне снижения налогов в США. Также от него ожидают приоритета рыночной стабильности над резкими сдвигами экономической политики.

Трамп номинировал Бессента на должность главы минфина США 23 ноября.

Бессенту 62 года. В прошлом он был главным инвестиционным директором компании Soros Fund Management, а сейчас находится во главе инвестиционного фонда Key Square Group. Бессент и Трамп знакомы много лет. В 2016 году инвестор пожертвовал $1 млн на инаугурационный комитет политика, а во время последней перевыборной компании консультировал его по экономическим вопросам.

С 2021 года минфин США возглавляла Джанет Йеллен, она была назначена на эту должность после победы на выборах в 2020-м Джо Байдена.

Ранее экономист объяснил необходимость стабильного курса доллара.