Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спад курса доллара связали с выбором Трампа

«Интерфакс»: доллар слабеет из-за выбранного Трампом главой минфина Бессента

close
Matt Kelley/AP

Курс доллара к евро, иене и фунту стерлингов упал из-за озвученной избранным президентом США Дональдом Трампом кандидатуры на пост министра финансов. Об этом пишет «Интерфакс».

Сообщалось, что курс евро поднялся с $1,0427 до $1,0479, курс фунта — с $1,2530 в пятницу, 22 ноября, до $1,2592 утром 25 ноября. При этом за это же время стоимость доллара в иенах опустилась с 154,76 до 154,42 единиц.

Ожидается, что Бессент поддержит рост пошлин на фоне снижения налогов в США. Также от него ожидают приоритета рыночной стабильности над резкими сдвигами экономической политики.

Трамп номинировал Бессента на должность главы минфина США 23 ноября.

Бессенту 62 года. В прошлом он был главным инвестиционным директором компании Soros Fund Management, а сейчас находится во главе инвестиционного фонда Key Square Group. Бессент и Трамп знакомы много лет. В 2016 году инвестор пожертвовал $1 млн на инаугурационный комитет политика, а во время последней перевыборной компании консультировал его по экономическим вопросам.

С 2021 года минфин США возглавляла Джанет Йеллен, она была назначена на эту должность после победы на выборах в 2020-м Джо Байдена.

Ранее экономист объяснил необходимость стабильного курса доллара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами