Владелец Bosco передал сыну долю в бизнесе

Основатель Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович передал своему сыну Илье контрольный пакет акций одной из основных структур группы — компании Bosco Brands UK LTD. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные государственного реестра компаний Великобритании.

Из реестра следует, что изменения произошли 29 мая текущего года. С этого момента Илья Куснирович владеет 75% акций компании, став таким образом «лицом с существенным контролем».

12 июня в Bosco Brands UK LTD сообщали, что доли в компании также получила зарегистрированная в ОАЭ Findom Investment FZCO. Ранее эта структура не фигурировала в акционерах компании.

В феврале жена основателя КВН Александра Маслякова Светлана сообщила, что ее сын стал единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение «АМиК». По ее словам, данное решение было принято давно, но это все равно «перешло бы к нему».

Ранее основатель Bosco di Ciliegi получил статус налогового резидента Швейцарии.