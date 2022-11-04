Основатель Bosco di Ciliegi Куснирович получил статус налогового резидента Швейцарии

Основатель группы Bosco di Ciliegi, специализирующейся на продажах люксовых товаров, Михаил Куснирович 1 ноября 2022 года получил статус резидента Швейцарии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы подконтрольной российскому бизнесмену британской Investments Global Ltd, опубликованных в государственном реестре юридических лиц Великобритании.

«Основатель группы Bosco di Ciliegi (специализируется на продажах люксовых товаров и управляет столичным ГУМом) Михаил Куснирович 1 ноября 2022 года получил статус резидента Швейцарии», — говорится в материале.

В Bosco di Ciliegi уточнили, что никаких дополнительных структурных изменений для компании в связи со сменой личного резидентского статуса ее основателя в дальнейшем не предвидится. По словам управляющего партнера Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, получение статуса налогового резидента Швейцарии позволит Куснировичу в дальнейшем открыть бизнес в формально «нейтральной» стране.

При этом от российского гражданства Куснирович не отказывался, следует из данных ЕГРЮЛ. Однако в середине марта 2022 года бизнесмен получил итальянское гражданство. В то же время получение гражданства зарубежной страны не влечет за собой прекращение российского гражданства, уточняется в статье.

19 марта РБК сообщил о получении основателем люксового ретейлера Bosco di Ciliegi Михаилом Куснировичем гражданства Италии. При этом предприниматель получил гражданство европейской страны еще в октябре 2020 года, однако об этом стало известно только в середине марта 2022 года из раскрытия информации подконтрольной Куснировичу британской Investments Global Ltd.