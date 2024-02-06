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Семья Масляковых приняла решение полностью передать контроль над КВН сыну

Жена основателя КВН Маслякова: право на управление «АМиК» передали сыну

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Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Жена основателя КВН Александра Маслякова Светлана подтвердила что ее сын, стал единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение «АМиК». Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, ему (Александру Маслякову-младшему. — прим. ред.) передали права», — рассказала Маслякова.

Она отметила, что может позволить себе отдых. В то время, как 44-летний Александр Александрович «пусть работает».

Также она добавила, что данное решение было принято давно, но это все равно «перешло бы к нему».

До этого о том, что единственным владельцем телевизионного творческого объединения «АМиК», которое владеет КВН, стал Александр Масляков-младший сообщил «Интерфакс», ссылаясь на ЕГРЮЛ. Изначально Александру Маслякову-старшему принадлежал 51% «АМиК», а его супруге — 49%. В 2019 году Масляков-младший получил долю в 50%, а его родители, соответственно — 25,5% и 24,5%. Теперь сын телеведущего владеет 100% акций.

Ранее в сети обсуждали выход звезды КВН на красную дорожку в прозрачном платье.

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