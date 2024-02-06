Семья Масляковых приняла решение полностью передать контроль над КВН сыну

Жена основателя КВН Александра Маслякова Светлана подтвердила что ее сын, стал единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение «АМиК». Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, ему (Александру Маслякову-младшему. — прим. ред.) передали права», — рассказала Маслякова.

Она отметила, что может позволить себе отдых. В то время, как 44-летний Александр Александрович «пусть работает».

Также она добавила, что данное решение было принято давно, но это все равно «перешло бы к нему».

До этого о том, что единственным владельцем телевизионного творческого объединения «АМиК», которое владеет КВН, стал Александр Масляков-младший сообщил «Интерфакс», ссылаясь на ЕГРЮЛ. Изначально Александру Маслякову-старшему принадлежал 51% «АМиК», а его супруге — 49%. В 2019 году Масляков-младший получил долю в 50%, а его родители, соответственно — 25,5% и 24,5%. Теперь сын телеведущего владеет 100% акций.

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