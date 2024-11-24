Экспорт алюминия из Финляндии в Россию за год увеличился вдвое

Экспорт алюминия из Финляндии в Россию увеличился и превысил €22 млн. Об этом сообщает издание Yle.

В таможенной службе Финляндии отметили, что экспорт вырос металла вдвое. Он поставляется в страну либо напрямую, либо через страны Прибалтики.

«В январе-сентябре 2023 года экспорт алюминия из Финляндии в Россию составил 11,3 миллиона евро», — говорится в сообщении издания.

Недавно сообщалось, что Финляндия ограничит экспорт компонентов боеприпасов, чтобы избежать их попадания в Россию. МВД страны разработало законопроект, который предполагает внесение изменений в закон об огнестрельном оружии.

Незадолго до этого также сообщалось, что за последние два года экспорт Финляндии в Россию и страны Центральной Азии упал на 68,9%.

В 2021 году Финляндия экспортировала в Россию и Центральную Азию товаров на €3,9 млрд, в 2022 году — на €2,5 млрд, а в 2023 году — всего на €1,2 млрд.

Ранее сообщалось, что Финляндия хочет предотвратить экспорт гражданских боеприпасов в Россию.