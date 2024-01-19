Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финляндия хочет предотвратить экспорт гражданских боеприпасов в Россию

В Финляндии разработали закон, чтобы предотвратить экспорт боеприпасов в РФ

close
100%
Michael Nitzschke/Global Look Press

Министерство внутренних дел Финляндии разработало законопроект о лицензии для экспорта гражданских боеприпасов, чтобы, в том числе, предотвратить их продажу в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

В МВД заявили, что цель введения лицензии — «предотвратить, в частности, экспорт компонентов патронов в Россию в соответствии с решением ЕС о санкциях».

Если документ примут (это может произойти до 2024 года), то для экспорта гражданских боеприпасов, в том числе патронов, необходимо будет получить разрешение от МВД Финляндии.

Совет Евросоюза в 2014 году решил запретить продажу, поставку, передачу или экспорт оружия и связанного с ним оборудования в Россию. В июне 2023 года в документ были внесены правки.

15 января сообщалось, что в Финляндии предпринимателя обвинили в поставках в Россию запрещенной продукции. Речь идет о бизнесмене Габриэле Темине, гендиректоре финских компаний Luminor и Siberica.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами