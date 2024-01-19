Финляндия хочет предотвратить экспорт гражданских боеприпасов в Россию

Министерство внутренних дел Финляндии разработало законопроект о лицензии для экспорта гражданских боеприпасов, чтобы, в том числе, предотвратить их продажу в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

В МВД заявили, что цель введения лицензии — «предотвратить, в частности, экспорт компонентов патронов в Россию в соответствии с решением ЕС о санкциях».

Если документ примут (это может произойти до 2024 года), то для экспорта гражданских боеприпасов, в том числе патронов, необходимо будет получить разрешение от МВД Финляндии.

Совет Евросоюза в 2014 году решил запретить продажу, поставку, передачу или экспорт оружия и связанного с ним оборудования в Россию. В июне 2023 года в документ были внесены правки.

15 января сообщалось, что в Финляндии предпринимателя обвинили в поставках в Россию запрещенной продукции. Речь идет о бизнесмене Габриэле Темине, гендиректоре финских компаний Luminor и Siberica.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.