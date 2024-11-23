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В Турции пропала возможность снимать наличные с карт Газпромбанка

РИА Новости: в Турции с карт Газпромбанка нельзя снять наличные

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В турецкой Анкаре можно оплатить ряд услуг с помощью карты Газпромбанка системы UnionPay, но нельзя снять наличные средства через банкомат. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в пятницу вечером и в субботу утром можно было без труда оплатить картой Газпромбанка в ресторанах или продукты в торговых центрах Анкары, однако при попытке снятия средств как в государственных, так и в частных банкоматах опция недоступна. Пользователям карт выдает ошибку и высвечивается просьба обратиться в российскую финансовую организацию.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Сообщалось, что на фоне санкций в Турции, ОАЭ, Венгрии, Вьетнаме, Китае, Германии, Казахстане, Катаре и Таиланде уже прекратили обслуживание карт UnionPay, выданных Газпромбанком.

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