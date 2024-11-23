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В России впервые введут ГОСТ для винных карт

РБК: в России введут ГОСТ для винных карт

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Виталий Тимкив/РИА Новости

В России введут новый национальный стандарт для заведений общественного питания о том, как оформлять винные карты. Об этом сообщили два неназванных источника, знакомые с разработкой стандарта, передает РБК.

ГОСТ был разработан Автономной некоммерческой организацией Роскачество и Ассоциацией рестораторов и отельеров «Федерация рестораторов и отельеров». Он был утвержден в ноябре 2024 года, но до этого момента не был обнародован. В РБК сообщили, что соблюдение ГОСТа носит рекомендательный характер и направлен на удобство клиентов при просмотре винной карты.

«Винная карта может быть отпечатанной типографским способом, распечатанной на бумажных носителях любого формата непосредственно на предприятии и/или отображаться на электронных носителях», — следует из ГОСТа.

При разработке карты рекомендуется учитывать целевую аудиторию и ее потребности, а также финансовые возможности. Кроме того, в документе было введено разделение винных карт на классические и авторские. Для первой предлагается вносить данные о том, где произведено вино, к какой категории оно относится, а также указывать производителя и происхождение. Авторская винная карта составляется на основе типов вина и их характеристик. Позиции в ней будут располагаться от вин, произведенных из легких сортов винограда, к насыщенным.

Ранее сообщалось, что на Урале начнут производить вино из крыжовника и жимолости.

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