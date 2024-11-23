Стало известно, сколько россияне тратят на домашних животных

Почти каждый пятый россиянин (19%) тратит на содержание своих домашних животных меньше 1 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования Банки.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Половина опрошенных тратят на питомцев от 1 до 5 тыс. рублей ежемесячно. Еще 14% рассказали, что их расходы на домашних животных составляют от 5 до 10 тыс. рублей в месяц.

Лишь 4% респондентов готовы тратить на своих питомцев более 10 тыс. рублей каждый месяц, а 12% владельцев признались, что не отслеживают эти траты.

При этом у 49% респондентов траты на домашних животных увеличились за последний год. Не заметили изменений в стоимости содержания 31% опрошенных, а еще 4% стали тратить меньше.

Чаще всего россияне держат дома кошек — они есть у 77% участников исследования. На втором месте оказались собаки (44%). Далее с большим отрывом идут менее распространенные животные: птицы, грызуны, рыбки и рептилии.

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