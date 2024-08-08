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В России резко вырос спрос на котонянь

HeadHunter: спрос на котонянь в России за два года вырос на 57%

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Julian Stratenschulte/Global Look Press

За январь — начало августа 2024 года в России было открыто более 500 вакансий, которые так или иначе предполагают работу с кошками и котами (+39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и +57% — 2022-го). Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru.

Чаще всего российские работодатели размещают вакансии для ветеринаров и грумеров (парикмахер или стилист по уходу для домашних животных. — прим. ред.), а также специалистов по уходу за питомцами — котонянь, котоситтеров и работников отелей для кошек. Под котонянями и котоситтерами чаще всего подразумеваются сотрудники, которые смогут забрать котов на передержку или навещать питомцев в отсутствие владельцев.

«Особенно ощутим рост спроса на котонянь и специалистов по уходу за мурчащими питомцами: в январе — августе 2024 года в России было открыто около 110 таких вакансий, что в два раза больше, чем за аналогичный период как 2023-го, так и 2024 года», — отметили в пресс-службе сервиса.

Медиана заработной платы, которую предлагают котоситтерам, а также сотрудникам кошачьих отелей, сейчас составляет 38 тыс. руб., год назад — 30 тыс. руб. По данным сервиса, чаще всего оплата зависит от объема работы и количества заказов.

Ключевые требования к котоняням — любовь к котикам, ответственность и опыт содержания кошек. Котоняням предстоит заботиться о котах и кошках, обеспечивать надлежащий уход, играть и кормить в соответствии с рекомендациями владельцев, а также отправлять фото- и видеоотчеты.

8 августа по всему миру отмечают День кошек.

Ранее стало известно, кому из россиян предлагают самые высокие зарплаты в августе.

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