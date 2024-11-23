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В России стало меньше немецкого пива

Россия сократила импорт пива из Германии до минимума с весны 2022 года

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Depositphotos

Россия за сентябрь ввезла 8 тыс. тонн пива из Германии. Это минимальный объем импорта немецкого пива с апреля 2022 года, пишет РИА Новости со ссылкой на Евростат.

В целом поставки пива из стран Евросоюза на российский рынок по итогам первого месяца осени сократились на 10% по сравнению с августом и составили 19,3 тыс. тонн, что стало самым низким результатом с января.

Тем не менее, ряд европейских стран в сентябре все же нарастил поставки пива в РФ. Чехия увеличила экспорт по направлению на 7%, до 3,4 тыс. тонн, Латвия — на 5%, до 2 тыс. тонн, а Литва — на 1%, до 2,3 тыс. тонн.

Всего за три квартала Россия приобрела 230 тыс. тонн европейского пива. Показатель на 12% или 26,8 тыс. тонн уступает значению за аналогичный период 2023 года.

Одной из причин сокращения импорта может быть рост собственного производства, отмечают аналитики. Так, выпуск пива в России за период вырос на 11,94%, до 7,5 млн тонн против 6,7 млн тонн в прошлом году.

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