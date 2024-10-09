Пошлины на импортные цветы в России могут снова вырасти

Министерство сельского хозяйства России рассматривает возможность дополнительного повышения пошлин на импорт цветов из недружественных стран. Об этом заявила глава ведомства Оксана Лут на правительственном часе в Совете Федерации, передает «Прайм».

Сейчас на импорт цветов из недружественных стран действует пошлина в 20%, и на их поставку приходится 19% всех цветов. Если мы поймем, что нужно что-то подкрутить, увеличить пошлину, значит, мы ее увеличим», — сказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

В августе 2024 года правительство России уже повысило пошлины на срезанные цветы из недружественных стран на 15%, установив минимальную ставку в 30 евроцентов за килограмм товара. Новые меры могут быть приняты в случае необходимости дальнейшего регулирования импорта цветочной продукции.

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