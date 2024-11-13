Аналитики «Пятерочки» заявили о росте популярности кофе среди россиян

С наступлением холодов россияне стали чаще покупать горячий готовый кофе. Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети «Пятерочка» со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками компании.

В «Пятерочке» отметили, что в сентябре россияне выпили на 17% больше кофе, чем в августе — 3,2 млн литров, а в октябре литраж выпитого кофе увеличился почти на 40% — до 3,8 млн литров. В целом за период с августа по октябрь россияне выпили 9,6 млн литров всевозможных видов кофе.

Аналитики пришли к выводу, что вкусовые пристрастия жителей страны не меняются в зависимости от сезона: любимыми разновидностями кофе в августе, сентябре и октябре оставались латте, капучино и американо.

Также у россиян пользуется популярностью обычный кофе с молоком, флэт уайт (двойной эспрессо с молоком и более терпким вкусом) и холодные виды: латте айс и капучино айс.

«Вопреки ожиданиям, заказы холодного капучино осенью тоже выросли — с августа по октябрь почти на 30% по стране. Это может быть связано как с относительно теплым в этом сезоне октябрем, так и с общим трендом на популярность кофейных напитков», — отметили в компании.

Кроме того, в «Пятерочке» сообщили, что россияне предпочитают брать напитки большого объема: порции 330 мл в среднем заказывали почти в 6 раз больше, чем 200 мл. Популярной добавкой к кофе стали сиропы с карамелью, лесными орехами и вкусом ванили.

По данным компании, больше всего кофеманов живет в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре.

Директор департамента категории «Готовая еда» торговой сети «Пятерочка» Антон Воеводин назвал развитие сервисов, предоставляющих в магазинах кофе и выпечку, одним из стратегических направлений для компании.

По его словам, сегодня кофемашинами оснащены более половины магазинов сети, а во всех новых магазинах создаются кафе-корнеры, объединяющие кофемашину, пекарню и холодильники с готовой едой. В них также расположены небольшие столы на 2-4 посадочных места и зоны с микроволновой печью для разогрева, чтобы можно было перекусить и выпить кофе.

«Это удобное решение, которое становится все более востребованным среди наших покупателей», — сказал Антон Воеводин.