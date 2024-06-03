В России изменили правила коммерческого учета массы ТКО

В России приняли постановление о порядке коммерческого учета твердых коммунальных отходов (ТКО). По нему будет определяться количество отходов, за которое должны платить потребители. Также по этому документу будет рассчитываться размер оплаты со стороны регоператора сортировкам и полигонам, рассказал гендиректор Российского регоператора (РЭО) Денис Буцаев.

Расчет будет проводиться двумя способами. Так, первый предполагает учет норматива накопления ТКО в контейнерах и графика вывоза, второй – расчет массы отходов.

«Новый порядок позволит вести расчеты в показателях массы не только с операторами, эксплуатирующими объекты обращения с ТКО, но и с потребителями», — цитирует 360.ru Буцаева.

Новый подход поможет в создании корректных балансов ТКО в регионах. Это необходимо для принятия управленческих решений, а также реализации инвестпроектов в сфере обращения с ТКО, пояснили в РЭО. Также принятый документ устанавливает порядок, по которому будет выбираться способ вычисления объема ТКО. Причем для избегания спорных моментов можно будет менять формулу расчета объема отходов при неисправности средства измерения.

Напомним, до этого в Минприроды РФ предлагали изменить правила расчета за вывоз ТКО. В ведомстве подчеркивали необходимость ориентироваться на «количество фактически накопленных отходов», а не на средний норматив.

Ранее в Госдуме призвали ввести индивидуальные тарифы за вывоз мусора.