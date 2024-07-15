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В России подорожал вывоз отходов

Себестоимость вывоза отходов в России за год выросла почти на треть

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Денис Абрамов/РИА Новости

Себестоимость вывоза отходов в среднем по России за последний год выросла более чем на 30%, сообщает Российский экологический оператор (РЭО).

На рост показателя повлияло несколько факторов. В их числе — увеличение заработной платы производственному персоналу, рост трат на горюче-смазочные материалы и подорожание мусоровозов.

При этом тарифы на вывоз отходов остались практически без изменений. Это означает, что в них учтен меньший уровень зарплат. Такая ситуация приводит к формированию кассового разрыва. Чтобы избежать его, операторы стали оформлять кредиты на операционную деятельность.

По прогнозам экспертов, в будущем кассовый разрыв будет лишь расти. Решением проблемы станет установление экономически обоснованных тарифов, отмечают специалисты.

До этого в России зафиксировали рост цен на малогабаритное жилье.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости.

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