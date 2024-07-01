В России нашли вариант решения проблемы с внешними платежами

Российские коммерсанты предложили создать криптовалютный фонд для проведения расчетов с внешними партнерами. Об этом сообщил управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Лисицын, пишет газета «Ведомости».

В публикации уточнили, что имеется в виду фонд криптовалют, которые были добыты на территории России. Лисицын также обратил внимание на важность выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА), которые будут привязаны к этому фонду. В России криптовалюту смогут использовать в трансграничных сделках.

До этого ЦБ Ирана объявил, что собирается запустить офшорный риал в сделках с Россией.

В июне стало известно, что предпринимателям и крупному бизнесу упростят онлайн-оплату таможенных платежей.

Ранее финансисты предрекли рост доллара к концу лета.