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В РАН назвали единственное условие для снижения инфляции

ИНП РАН: для борьбы с инфляцией в РФ нужно расширять предложение

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Единственным фактором, который может снизить инфляцию в России, является рост предложения. Такое мнение высказали экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, Михаил Гусев и Филипп Некрасов в статье, опубликованной на сайте института.

В статье «Природа инфляции в современной российской экономике и ее влияние на экономический рост» анализируется ситуация, сложившаяся в российской экономике после повышения ключевой ставки в 2023-2024 годах.

Ключевыми факторами ускорения роста цен, отмечают ученые, стали сдвиг в структуре производства за последние три года и связанная с ним разбалансировка спроса и предложения. Ужесточение денежно-кредитной политики на этом фоне лишь в ограниченной мере влияло на динамику цен, что является характерным не только для российской экономики, но и для экономики многих стран мира, подчеркивают экономисты.

«Единственным фактором, который сможет изменить ситуацию на внутреннем рынке, должен стать рост предложения, который невозможен при низком уровне инвестиционной активности. Избыточная жесткость денежно-кредитной политики в данных условиях может остановить инвестиционный цикл в большинстве секторов и привести к стагнации экономики», — к такому выводу пришли Широв, Гусев и Некрасов.

По их мнению, в качестве альтернативы необходимо пересмотреть цели по инфляции и реализацию программы ее снижения на горизонте 3-5 лет.

22 ноября декан экономического факультета МГУ Александр Аузан заявил, что российская модель рынка труда, которая сложилась в стране в 90-х, разрушилась.

Ранее Набиуллина заявила о переломной точке для экономики России.

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