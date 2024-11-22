Россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в юани

В китайский юань не стоит вкладывать более 20% сбережений, сказала «Газете.Ru» доцент кафедры международных экономических отношений Президентской академии Татьяна Подольская.

«При вложении в китайский юань нужно учитывать, что это валюта не является свободно конвертируемой и ее валютный курс жестко контролируется правительством Китая. На фоне замедления темпов роста экономики КНР существует риск того, что китайский юань будет дешеветь. При этом процентные ставки по вкладам в юанях в российских банках, в сравнении с процентами по рублевым вкладам, не высоки — от 1,9 до 6,5% в зависимости от срока размещения (по рублевым вкладам доходят до 27%. — «Газета.Ru»). Юань можно рассмотреть только как инструмент диверсификации рисков и вложить не более 20% своих средств», — пояснила экономист.

Она отметила, что доллар и евро в России сейчас относятся к категории токсичных валют, процентные ставки по вкладам в этих валютах крайне низкие и есть в ограниченном количестве банков, а валютный курс достаточно высокий. Экономист предупредила, что на разнице курса покупки-продажи можно потерять деньги.

Подольская призвала россиян откладывать по 10% от любого дохода на «финансовую подушку безопасности». По словам экономиста, она создает психологическую уверенность в завтрашнем дне и в случае возникновения сложных жизненных ситуаций: потеря работы, необходимость оплаты своего лечения или членов семьи, пандемия.

21 ноября аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов предрек доллар ниже 100 рублей и юань по 13,5 рубля на следующей неделе.

Ранее экономист Петр Щербаченко предсказал доллар по 110 рублей.