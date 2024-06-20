Евросоюз запретит своим компаниям пользоваться российским аналогом SWIFT

В 14-й пакет санкций Евросоюза войдет запрет на использование европейскими компаниями, действующими за пределами России, напрямую подключаться к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что с помощью этой системы Россия парировала запрет на использование некоторых банков западной системы SWIFT. Также ЕС запретит любые транзакции с входящими в черный список компаниями, которые используют эту систему для обхода санкций.

Кроме того, Европейский союз обещает ввести жесткий экспортный контроль на поставки пластика, марганцевой руды, электроники, экскаваторов и другой техники, которая может использоваться для военных целей. Санкции также обещают проверки европейских компаний, продукция которых попадает в Россию.

20 июня стало известно, что постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Этот пакет включит меры по предотвращению обхода уже введенных ограничений.

Бельгийская газета Le Soir написала, что новые санкции ЕС против российского сжиженного природного газа (СПГ) не коснутся его поставок в ЕС, однако ограничат реэкспорт этого энергосырья из Европы в Азию.

Ранее Путин заявил, что санкции Запада в отношении России должны быть отменены.