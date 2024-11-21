Власти пересмотрят требования к ввозу кондиционеров и холодильников в Россию

Минэкономразвития попросило Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) пересмотреть требования к ввозу в России озоноразрушающих веществ, содержащихся в кондиционерах и холодильниках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замглавы ведомства Владимира Ильичева.

В письме Ильичев пишет, что в Минпромторг начали поступать обращения от компаний и индивидуальных предпринимателей в связи с изменением порядка ввоза озоноразрушающих веществ и продукции с этими веществами.

Согласно новым правилам, разрешение на ввоз теперь нужно получать и на смеси моногазов, которые ранее не требовали обязательного лицензирования. Из-за этого продавцы электроники предупредили, что цены на кондиционеры и холодильники вырастут.

В письме говорится, что действующий порядок ввоза является «более жестким, чем требования международного законодательства».

25 октября РБК сообщало, что Минприроды ограничило ввоз в Россию продукции с хладагентами. Это вещество используется в кондиционерах и холодильном оборудовании, отвечает за охлаждение воздуха, обеспечивая поддержание оптимального температурного режима.

Согласно новым требованиям, разрешительный порядок ввоза продукции с хладагентами теперь требуется не только в отношении моно веществ, но и смесей, ранее не требующих обязательного лицензирования.

Ранее сообщалось, что Россия ограничит ввоз цветов из Казахстана.