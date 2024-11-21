Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти пересмотрят требования к ввозу кондиционеров и холодильников в Россию

РБК: власти пересмотрят требования к ввозу кондиционеров и холодильников в РФ

close
Shutterstock

Минэкономразвития попросило Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) пересмотреть требования к ввозу в России озоноразрушающих веществ, содержащихся в кондиционерах и холодильниках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замглавы ведомства Владимира Ильичева.

В письме Ильичев пишет, что в Минпромторг начали поступать обращения от компаний и индивидуальных предпринимателей в связи с изменением порядка ввоза озоноразрушающих веществ и продукции с этими веществами.

Согласно новым правилам, разрешение на ввоз теперь нужно получать и на смеси моногазов, которые ранее не требовали обязательного лицензирования. Из-за этого продавцы электроники предупредили, что цены на кондиционеры и холодильники вырастут.

В письме говорится, что действующий порядок ввоза является «более жестким, чем требования международного законодательства».

25 октября РБК сообщало, что Минприроды ограничило ввоз в Россию продукции с хладагентами. Это вещество используется в кондиционерах и холодильном оборудовании, отвечает за охлаждение воздуха, обеспечивая поддержание оптимального температурного режима.

Согласно новым требованиям, разрешительный порядок ввоза продукции с хладагентами теперь требуется не только в отношении моно веществ, но и смесей, ранее не требующих обязательного лицензирования.

Ранее сообщалось, что Россия ограничит ввоз цветов из Казахстана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами