Минприроды ограничило ввоз кондиционеров и холодильников в Россию

Продавцы электроники предупредили о росте стоимости и сроков поставок кондиционеров и холодильников в Россию из-за новых требований Минприроды. Об этом сообщает РБК.

Речь идет об ограничении Минприроды ввоза в РФ продукции с хладагентами. Это вещество используется в кондиционерах и холодильном оборудовании, отвечает за охлаждение воздуха, обеспечивая поддержание оптимального температурного режима.

Согласно новым требованиям, разрешительный порядок ввоза продукции с хладагентами теперь требуется не только в отношении моновеществ, но и смесей, ранее не требующих обязательного лицензирования.

По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), если раньше 10% кондиционеров подпадало под лицензию, то после решения Минприроды лицензию следует оформлять на 90% таких устройств.

Аналогичная ситуация образовалась и на рынке промышленного холодильного оборудования: под ограничение попал фреон 410, доля оборудования, использующего который, сегодня составляет до 50%.

Ранее сообщалось, что Россия ограничит ввоз цветов из Казахстана.