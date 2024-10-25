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Минприроды ограничило ввоз кондиционеров и холодильников в Россию

РБК: Минприроды ограничило ввоз кондиционеров и холодильников в Россию

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Shutterstock

Продавцы электроники предупредили о росте стоимости и сроков поставок кондиционеров и холодильников в Россию из-за новых требований Минприроды. Об этом сообщает РБК.

Речь идет об ограничении Минприроды ввоза в РФ продукции с хладагентами. Это вещество используется в кондиционерах и холодильном оборудовании, отвечает за охлаждение воздуха, обеспечивая поддержание оптимального температурного режима.

Согласно новым требованиям, разрешительный порядок ввоза продукции с хладагентами теперь требуется не только в отношении моновеществ, но и смесей, ранее не требующих обязательного лицензирования.

По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), если раньше 10% кондиционеров подпадало под лицензию, то после решения Минприроды лицензию следует оформлять на 90% таких устройств.

Аналогичная ситуация образовалась и на рынке промышленного холодильного оборудования: под ограничение попал фреон 410, доля оборудования, использующего который, сегодня составляет до 50%.

Ранее сообщалось, что Россия ограничит ввоз цветов из Казахстана.

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