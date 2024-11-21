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В Госдуме ответили, какую пенсию по старости должны получать россияне

Депутат Миронов: пенсии россиян должны быть выше 32 тысяч рублей

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Российские пенсионеры должны получать пенсию по старости в размере 40% от средней зарплаты. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

По его словам, в этом случае выплата будет превышать 32 380 рублей.

«Госдума ратифицировала 102-ю конвенцию Международной организации труда, где гарантируется такая пенсия. Но если в 2018 году этот показатель в России составлял 32%, то в проекте бюджета на 2025 год – 23,5%. То есть человек, который выходит на пенсию, будет получать доход вчетверо меньший, чем когда работал!» — подчеркнул Миронов.

Депутат выразил уверенность, что у государства есть возможность поднять пенсии на 40% от средней российской зарплаты, поскольку страховые взносы в бюджет Социального фонда страны выросли в 1,5 раза.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб до этого говорила, что с 1 января 2025 года будут повышены пенсии как работающих, так и неработающих россиян. По словам Бессараб, страховая пенсия будет повышена на 7,3%. С 1 апреля 2025 года на 14,7% также будет увеличена социальная пенсия.

Ранее было названо условие для перерасчета пенсий в 2025 году.

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