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Более 150 экспертов приняли участие в конференции «Территория цифрового РОСТа»

Замглавы Минобрнауки Петрова: цифровые решения прочно вошли в нашу жизнь

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Анна Омышева/Сибирский федеральный университет

Более 150 человек из 60 образовательных организаций приняли участие во всероссийской конференции «Территория цифрового РОСТа», которая проходит в Сибирском федеральном университете в Красноярске с 19 по 21 ноября, сообщает пресс-служба СФУ.

Участники на протяжении трех дней обсуждают тенденции и вопросы в области цифровизации и трансформации образовательных организаций и другие темы.

Как отметила замглавы Минобрнауки России Ольга Петрова, цифровые решения прочно вошли в жизнь.

Она добавила, что цифровые решение помогают создавать новые инструменты управления.

Как отметили представители ФГАНУ «Социоцентр», развитие ИТ-компетенций студентов является одним из приоритетных направлений высшего образования в современной России. Они напомнили, что в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в 2024 году на базе 106 университетов открыли «Цифровые кафедры».

Специалисты СФУ представили разработки в области управления образованием, среди которых гибридная система управления образовательными программами, сервис прогнозирования академической успеваемости и другие.

Также некоторые проекты по цифровизации образования и науки реализуются на базе Научно-образовательного центра (НОЦ) «Енисейская Сибирь».

В рамках конференции участники также поделились опытом внедрения российского ПО в работу образовательных учреждений, а ИТ-компании представили продукты и отметили, что организация такого профессионального сообщества позволит быть более полезными университетам.

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