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Россияне стали брать меньше денег в кредит

НБКИ: средний размер потребкредита упал до минимума с января

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Depositphotos

Средний размер потребительского кредита в России по итогам октября составил 152,3 тыс. рублей. Это минимальный показатель с января, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Для сравнения: в сентябре россияне брали кредит в среднем на 161,5 тыс. рублей. Таким образом, за месяц средний размер займа сократился на 5,7%.

Тенденция к сокращению объема заимствований по потребительским кредитам среди россиян фиксируется уже четвертый месяц подряд. Пик пришелся на июнь — тогда средний размер потребкредита составлял 178,9 тыс. рублей. В июле показатель снизился до 177,9 тыс. рублей, в августе — до 164,2 тыс. рублей.

«Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Число новых кредиток на руках россиян также упало до минимума с начала года.

Ранее россиянам назвали способ избежать высоких ставок по кредитам.

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