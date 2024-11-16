Россиянам назвали способ избежать высоких ставок по кредитам

В условиях высоких ставок выгоднее покупать товары не в кредит, а в рассрочку, отметил депутат Госдумы Никита Чаплин. Его слова приводит News.ru.

Многие ретейлеры предлагают оформить покупку в рассрочку на несколько месяцев и даже лет без дополнительных процентов, подчеркнул он.

«Однако здесь важно пристально следить за договорными условиями: иногда под видом рассрочки скрываются комиссии или дополнительные платежи», — предупредил Чаплин.

Важным аспектом является кредитная история покупателя, добавил депутат. Чем она «ухоженнее», тем больше вероятность получить максимально выгодные условия, пояснил эксперт.

Если при оформлении рассрочки возникают какие-либо вопросы, стоит обратиться за консультацией к финансовому эксперту, рекомендовал Чаплин.

Россияне крупно задолжали банкам. Уровень закредитованности населения за год вырос на 6,5%, а просрочки стали чаще в 1,5–2 раза.

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