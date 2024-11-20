Российский олигарх спустя год нашел покупателя на пентхаус в США. Пришлось уступить 40%

Российский олигарх Валерий Коган спустя год смог найти покупателя на свой роскошный пентхаус в Нью-Йорке, сообщает New York Post.

По информации издания, квартиру планирует приобрести пожилой житель Нью-Йорка. На данный момент стороны ведут переговоры по сделке.

Изначально Коган выставил пентхаус на продажу за $65 млн. В течение года цена несколько раз снижалась. В результате стоимость объекта упала до $39 млн. Скидка от первого предложения составила 40%.

Пентхаус расположен в историческом районе Централ-Парк Вест. Его площадь 500 «квадратов», внутри есть четыре спальни.

Валерий Коган начал распродавать свое имущество за границей в 2022 году. До этого российский миллиардер уже продал пентхаус в Тель-Авиве (Израиль) за $33 млн. Также у олигарха купили поместье в Великобритании за $10,4 млн (на $14,1 млн дешевле изначальной стоимости) и другой пентхаус в Нью-Йорке за $14,5 млн (на $10 млн меньше цены первого предложения).

Ранее Москва выставила на продажу три огромных квартиры в центре. Самая дешевая стоит ₽65 млн.