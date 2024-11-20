Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский олигарх спустя год нашел покупателя на пентхаус в США. Пришлось уступить 40%

NYP: российский олигарх Коган продает свой пентхаус в Нью-Йорке за $39 млн

close
Douglas Elliman

Российский олигарх Валерий Коган спустя год смог найти покупателя на свой роскошный пентхаус в Нью-Йорке, сообщает New York Post.

По информации издания, квартиру планирует приобрести пожилой житель Нью-Йорка. На данный момент стороны ведут переговоры по сделке.

Изначально Коган выставил пентхаус на продажу за $65 млн. В течение года цена несколько раз снижалась. В результате стоимость объекта упала до $39 млн. Скидка от первого предложения составила 40%.

Пентхаус расположен в историческом районе Централ-Парк Вест. Его площадь 500 «квадратов», внутри есть четыре спальни.

Валерий Коган начал распродавать свое имущество за границей в 2022 году. До этого российский миллиардер уже продал пентхаус в Тель-Авиве (Израиль) за $33 млн. Также у олигарха купили поместье в Великобритании за $10,4 млн (на $14,1 млн дешевле изначальной стоимости) и другой пентхаус в Нью-Йорке за $14,5 млн (на $10 млн меньше цены первого предложения).

Ранее Москва выставила на продажу три огромных квартиры в центре. Самая дешевая стоит ₽65 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами