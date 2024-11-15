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Экономист назвал повышение банками ставок по ипотеке вынужденным решением

Экономист Бархота: банки вынуждены увеличивать ставки по ипотеке

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Повышение ставок по ипотеке в ведущих российских банках, в том числе в ВТБ, а затем в Сбере и других банках является вынужденным решением. Об этом заявил экономист Андрей Бархота.

Как объяснил эксперт, процентные ставки по ипотечным кредитам состоят из стоимости фондирования, стоимости риска, а также операционных издержек и маржи.

«Процентные ставки по ипотечным кредитам состоят из нескольких компонентов: стоимость фондирования, стоимость риска, операционные издержки и маржа. Сложив все компоненты вместе, мы получим значение 26-30% годовых», — отметил эксперт.

Одной из причин повышение ставок по ипотеке экономист назвал увеличение стоимости фондирования на 2-3 п.п. из-за агрессивного повышения ключевой ставки за последние месяцы. Также к причинам он причислил рост стоимости риска ипотечных ссуд за счет возможного разворота динамики цен на жилье и рост числа запросов на реструктуризации кредитов со стороны текущих заемщиков.

«Кредиторы не могут предоставлять кредиты с отрицательной маржой, поскольку это создаст не только дополнительные убытки для банков, но и сформирует очередь заемщиков за дисконтированной ипотекой», — отметил он.

Бархота добавил, что в результате Банк России будет вынужден ввести количественные ограничения по предоставлению ипотечных кредитов для каждого банка, например, 500 ед. в месяц.

«Такого резкого ужесточения регуляторики не хотел бы никто их участников рынка, поэтому повышать процентные ставки — вынужденная мера: из двух зол выбирают меньшее», — сказал экономист.

При этом высокую процентную ставку по ипотеке он назвал сигнал для заемщика в части того, чтобы задуматься о выборе удачного момента для покупки жилья.

«Ведь ежемесячный платеж по ипотеке зависит не только и не столько от процентной ставки по кредиту, сколько от самой стоимости квартиры или дома. В конечном счете ипотеку под 29% целесообразно брать при условии 25-35% скидки на квартиру. Именно более высоких скидок ожидают сейчас банки, мегарегулятор, да и сами заемщики», — заключил Бархота.

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