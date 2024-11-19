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Reuters: нефтезавод в Нижнем Новгороде прекратил работу из-за поломки

Reuters: Нижегородский НПЗ приостановил работу из-за поломки установки крекинга

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Lucy Nicholson/Reuters

Нефтеперерабатывающий завод «Нижегороднефтеоргсинтез» компании «Лукойл» временно прекратил работу с 13 ноября из-за поломки установки каталитического крекинга. Об этом сообщило Reuters со ссылкой сразу на три источника.

«Первый каткрекинг (КК-1) сломался, сколько потребует времени ремонт, пока не знаем», — рассказал один из источников.

Второй источник подтвердил факт поломки и заявил, что она привела к уменьшению объемов производства: «для себя бензина не хватает».

Как пишет «Коммерсантъ», установка каткрекинга позволяет выпускать порядка 1,2 млн тонн бензина в год — это порядка 25% от всего автобензина. Всего на НПЗ две таких установки.

В январе текущего года одна из установок каталитического крекинга также выходила из строя. При этом еще одну такую установку, проблемы с которой возникли в декабре 2023 года, удалось восстановить и запустить на меньшей мощности. Устранить поломку тогда смогли только в июне.

Ранее сообщалось, что Китай начал доплачивать за российскую премиальную нефть.

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