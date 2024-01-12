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В «Лукойле» рассказали об инциденте на Нижегородском НПЗ

«Лукойл» приостановил работу одной установки на Нижегородском НПЗ

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Thomas Peter/Reuters

«Лукойл» временно остановил работу одной установки на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В связи с инцидентом на технологической установке ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» ее работа временно остановлена», — сказано в сообщении.

Отмечается, что компания прикладывает усилия для восстановления работы за счет всех имеющихся ресурсов.

В конце прошлого года компания сообщала о ликвидации возгорания на технологической установке. Отмечалось, что 21 декабря на НПЗ произошел пожар.

20 декабря сообщалось, что в 2023 году в Российской Федерации открыли 30 углеводородных месторождений, крупнейшие из которых расположены на шельфе Каспийского моря и в Оренбургской области. Крупное месторождение — имени Р.У. Маганова — с запасами более 8 млн тонн нефти и 136 млрд кубометров газа обнаружили специалисты «Лукойла» на шельфе Каспийского моря.

Ранее в Болгарии снова потребовали от завода «Лукойла» отказаться от российской нефти.

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