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Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке

Мосбиржа объяснила приостановку торгов на срочном рынке ошибкой на сервере

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Московская биржа в 16:18 мск приостанавливала торги на срочном рынке из-за аппаратной ошибки на сервере предварительной проверки рисков. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

В 16:50 торги были возобновлены, система была готова для снятия заявок и подключения участников с 16:32.

Отмечается, что торги на остальных рынках биржи — фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов — проводятся в штатном режиме.

Во вторник, 19 ноября, индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов. Индикатор находится на этом уровне впервые с 7 ноября.

Агентство Bloomberg сообщило, что новость об обновлении ядерной доктрины России всколыхнула мировые рынки — основные индексы отреагировали падением. В частности, доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на семь базисных пунктов.

Ранее Мосбиржа нашла решение для стабилизации валютного рынка.

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