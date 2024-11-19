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Назван месяц, когда выгоднее всего покупать дачу

Депутат Чаплин: в ноябре продавцы дач охотнее соглашаются на скидку

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Global Look Press

Выгоднее всего покупать дачу поздней осенью, когда продавцы охотнее идут на уступки, поделился советом председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Его слова приводит News.ru.

«Продавцы, не успевшие реализовать свои участки в течение теплого сезона, могут стать более уступчивыми в ноябре. Это предоставляет покупателям шанс на выгодную сделку», — пояснил эксперт.

В холодное время года проще оценить состояние отопительной системы дома, заметить возможные проблемы с влажностью, добавил Чаплин. Более того, без летнего цветения не будет «вау-эффекта», что позволит покупателю объективно осознать размер и состояние участка, подчеркнул он.

Главный минус покупки дачи в это время — новый владелец вряд ли сможет использовать участок до весны из-за необходимости ремонта и проведения работ по благоустройству территории, что сложнее делать в сезон холодов.

В этом году россияне больше тратили на товары для дачи. Средний чек вырос на 13%.

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