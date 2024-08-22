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Россияне стали больше тратить на товары для дачи

«Чек Индекс»: средний чек на дачные товары за полгода вырос на 13%

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Александр Гальперин/РИА Новости

Средний чек на товары для дачи по итогам первого полугодия вырос на 13% и достиг 3564 рублей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на результаты совместного исследования «Одноклассников» с аналитическим центром «Чек Индекс».

Число приобретаемых товаров для дачи и сада за период выросло на 12%. Особенно активно в январе — июне россияне закупались семенами. Спрос на них подскочил на 18%. Продажи саженцев взлетели на 26%. Расходы на садовый инвентарь выросли на 8-9%.

Все показатели говорят о том, что население стало больше интересоваться выращиванием собственных овощей и фруктов, отметили аналитики.

За последний год в России заметно подорожали фрукты и овощи. Стоимость яблок подскочила на порядка 30%, а картофель и свекла выросли в цене почти вдвое.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли роста цен на молочную продукцию к осени.

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