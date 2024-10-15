Компании РФ допустили сотни крупных утечек данных в 2024 году

В течение девяти месяцев 2024 года на скрытых интернет-форумах и специализированных Telegram-каналах было размещено 210 баз данных клиентов российских компаний. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию аналитиков департамента киберразведки Threat Intelligence компании F.A.C.C.T. (ранее известной как Group IB).

Сравнение с аналогичным периодом 2023 года показывает, что число утечек данных возросло на 37,25%, так как в первые девять месяцев 2023 года было опубликовано только 153 базы.

По данным F.A.C.C.T., количество скомпрометированных записей увеличилось на 7,76% и составило 250,5 млн строк. В 2023 году общее количество опубликованных строк составило 397 млн, в 2022 году – 1,4 млрд, а в 2021 году – всего 33 млн. Аналитики компании подчеркивают, что злоумышленники в первую очередь интересуются базами данных с телефонными номерами, именами пользователей, датами рождения, паспортной информацией, электронными адресами, адресами проживания и места работы, а также паролями и IP-адресами.

До этого аналитики сервиса об утечках данных Dlbi сообщили, что в открытый доступ, предположительно, были выложены данные клиентов сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг».

Ранее в России анонсировали смягчение санкций за утечки персональных данных.