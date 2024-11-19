Неподсанкционные российские компании получили «черную метку» в Китае

Крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — начали формировать списки нежелательных юридических адресов на фоне санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов и консультантов, специализирующихся на расчетах с КНР.

По данным агентства, в результате действий финансовых организаций с ограничениями на использование счетов столкнулись, в том числе, неподсанкционные компании — счета могут быть заблокированы, если неподсанкционное юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное. По словам экспертов, «черную метку» уже получили компании, прописанные в Гонконге, Турции и России, однако список юрисдикций не ограничен.

Как отметил советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин, в международной практике считается, что нахождение компании по одному адресу с подсанкционным лицом является тревожным сигналом. Поэтому контрагент должен тщательно проверить, действительно ли эта компания не действует в его интересах.

В частности, этот подход был зафиксирован в рекомендациях Бюро промышленности и безопасности США (BIS). Впоследствии, в регламенте BIS от 12 июня 2024 года были внесены изменения в санкционное регулирование в сфере экспортного контроля.

Аналогичные принципы отражены в обновленном руководстве координационного механизма G7 по контролю за соблюдением санкций (Enforcement Coordination Mechanism), направленном на предотвращение обхода санкций и правил экспортного контроля.

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