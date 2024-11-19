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ЕС в сентябре заплатил за трубопроводный газ из России максимальную сумму за полтора года

ЕС приобрел в сентябре российский газ на максимальную за полтора года сумму

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Максим Богодвид/РИА Новости

Европейский союз в сентябре заплатил за российский трубопроводный газ максимальные за полтора года £840 млн. Об этом, опираясь на данные Евростата, сообщает ТАСС.

Государства Евросоюза в сентябре закупили трубопроводный газ из России на £839,9 млн, что на 30% выше, чем в августе 2024 года, и на 36% больше, чем в сентябре 2023 года. Этот показатель стал максимальным с февраля 2023 года. Тогда на оплату поставок российского газа потратили свыше £1 млрд. Сейчас больше всего газа приобрели Италия, Венгрия, Греция и Словакия.

Европейский союз в сентябре закупил российский СПГ на £547,8 млн, что является максимальным с апреля 2024 года. Основными импортерами стали Франция, Бельгия и Нидерланды.

За девять месяцев этого года ЕС заплатил за трубопроводный газ РФ £5,4 млрд, СПГ — на £4,9 млрд.

18 ноября сообщалось, что импорт российского СПГ во Франции достиг рекордного уровня с начала поставок в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Россия вырвалась в лидеры по темпам роста доли в поставках газа Европе.

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