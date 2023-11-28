Россиянам рассказали, как отличить настоящую красную икру от имитации

Красную икру часто подделывают, продавая под ее видом имитацию. Однако есть способы отличить настоящую икру от подделки. Помимо внешнего вида и характеристик ее упаковки, в домашних условиях можно проделать опыты, которые помогут определить правду, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Определить происхождение икры можно, залив икринки кипятком. Если в воде появляются белые хлопья, то икра настоящая, так как это белковый продукт. Если же вместо этого всплывают капельки жира — икра искусственная. В этом случае вода также может окраситься.

Кроме того, икру можно растворить в перекиси водорода. Если икринки растворяются и остаются только капельки жира — это имитация. Настоящая икра снова превратиться в белые хлопья.

Эксперты также советуют проверять этикетку на упаковке – на ненастоящей икре часто пишут, что это имитация мелким шрифтом. На натуральном продукте указываются такие сведения, как название и адрес производителя, название продукта, место промысла, сорт и степень солености, даты изготовления и фасовки. Также на подделку указывают дешевые цены.

Имитацию икры делают из агар-агара – экстракта морских водорослей. В шарики добавляют рыбный бульон и рыбий жир, а иногда и красители. По мнению специалистов, в качественной имитации икры нет ничего плохого.

Имитированная икра делится на два вида: гранулированная и капсулированная. Первую легко отличить от натуральной икры: она похожа по консистенции на рыбное желе в виде шариков, а идеальные ровные икринки без «глазков» не лопаются на языке.

Капсулированная икра больше похожа на настоящую, именно ее часто путают с натуральным продуктом.

Напомним, по прогнозу экспертов к Новому году цены на красную икру вырастут на 5-10% по сравнению с прошлым годом.

Ранее россиянам рассказали о пользе и вреде красной икры для здоровья.