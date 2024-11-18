В ОЭСР призвали к смене профессии после 45 лет

Трудовой рынок необходимо адаптировать к старению рабочей силы, поскольку к 2050 году в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) один из шести работников будет старше 65 лет. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад ОЭСР «Карьерные траектории на удлиняющемся жизненном пути».

Авторы документа считают, что смена трудовой деятельности в старшем возрасте может принести большие преимущества. Согласно статистике ОЭСР, для работников в возрасте 60 лет вероятность сохранения работы выше 60%, если они меняли профессию в период с 45 до 54 лет, и лишь 54%, если этого не было.

Отмечается, что множество факторов препятствуют смене профессии после 45 лет. В основном это возрастная дискриминация (43%), местонахождение новой работы (35%), недостаток карьерных возможностей (22%), а также нехватка профессионального опыта (20%) и неподходящее образование (18%).

Авторы доклада пишут, что в большинстве случаев профессию меняют молодые работники. Если до 30 лет к такому развитию карьеры готовы 17%, то после 45 их доля падает до 6%.

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