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Экономист посоветовал не имеющим сбережений россиянам сменить профессию

Экономист Колташов: если нет сбережений, надо искать сферу, где больше платят

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Depositphotos

Большинство россиян не имеют никаких сбережений и финансовой подушки. Главная проблема заключается в привычке ждать помощи извне, в том числе от государства, убежден руководитель Центра экономических исследований, директор Института нового общества Василий Колташов. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал жителей не рассчитывать на поддержку, а в случае, если не получается откладывать – менять сферу деятельности на более высокооплачиваемую.

«У нас принято ждать помощи извне — от государства, Центрального банка, от конъюнктуры. Но сейчас для выхода из ямы низких доходов нужно двигаться туда, где платят, где требуются технически грамотные специалисты», — заявил Колташов.

Он призвал не уповать на систему образования, а стараться самостоятельно освоить нужные навыки, чтобы начать работать в другой сфере и получать больше. Это реальное решение проблемы, но нужно работать над расширением компетенций, убежден экономист. Примером он назвал сферу ремонта и отделки квартир, подчеркнув, что там можно зарабатывать до 300 тыс. рублей в месяц.

Также Колташов призвал россиян научиться не только зарабатывать, но и откладывать деньги, не делая долгов.

Напомним, в исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir почти две трети россиян — 63,1% — осенью 2024 года признались, что при сохранении текущего уровня трат их накоплений хватит не более чем на месяц. Год назад так ответили 48% опрошенных. Доля людей со сбережениями на полгода-год упала вдвое. Годом ранее сбережениями на полгода могли похвастаться 12,1% опрошенных, сейчас — всего 6,4%.

Ранее россиянам предсказали утрату части сбережений при хранении наличными.

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