С Линдеманна взыщут ₽67 млн из-за отмены концерта в Твери

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ постановил взыскать свыше €635 тыс. (67 млн рублей) с главы рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна из-за отмены концерта в Твери. Об этом сообщает ТАСС.

По данным суда, Линдеманн в августе 2021 года отменил полностью оплаченное выступление на фестивале «Макларин за родину» на территории пивоварни «Афанасий» в Твери длительностью 70 минут, но не вернул заказчику, ООО «Прайм маркетинг», выплаченные по договору средства — €635 тыс. Теперь, помимо этой основной суммы, с музыканта взыщут накопившиеся €2924 (307 тыс. рублей) процентов и расходы истца по оплате регистрационного и арбитражного сборов в размере $32 562 (3,2 млн рублей).

Перед этим суд постановил о возвращении заказчику «Макларин за родину» Максиму Ларину 10 млн рублей, которые тот перевел продюсеру Линдеманна Анару Рейбанду «в целях подтверждения серьезности намерений» заключить договор о рекламных услугах, который по итогу заключен не был.

До этого жительница Якутска отсудила 15 тыс. рублей у организаторов концерта Тилля Линдеманна в Москве.

Ранее Медведев пошутил о возможной замене Тилля Линдеманна на сцене Зеленским.