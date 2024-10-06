Медведев отреагировал на слова Зеленского об особой встрече в формате «Рамштайн»

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на слова президента Украины Владимира Зеленского об особой встрече в формате «Рамштайн».

«Свиномузыкальный киевский паяц заявил, что в скором времени «будет особый Рамштайн». Неужели он сменит на сцене Тилля Линдеманна и наконец вернётся к фаллическому пианино?» — написал Медведев.

6 октября президент Украины говорил о намерении представить свой «план победы», который, по его словам, определит «четкие, конкретные шаги по справедливому прекращению» конфликта на встрече контактной группы в Рамштайне 12 октября.

1 октября Зеленский заявлял, что новая встреча в формате «Рамштайн» может получиться особенной.

Последнее собрание группы по содействию Украине прошло в начале сентября. В ходе него стороны, в частности, обсудили поставки Киеву средств противовоздушной обороны.

Первая встреча на авиабазе в Германии прошла 26 апреля 2022 года — тогда обсуждались возможности Украины и координация помощи стране.

Ранее Зеленский заявил об очень сложной обстановке на линии фронта.